2019-05-16T04:22:04+03:00
Происшествия

Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки

К тому же женщина узнала о себе много интересного в нецензурной форме
Ольга КИВА
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Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумкиХабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Незнакомая девица устроила массу неприятностей жительнице Хабаровска. Сначала она попросила телефон, чтобы срочно позвонить, но получила отказ и в прямом смысле слова вышла из себя. Она стала оскорблять женщину, даже пыталась предъявлять претензии, а потом и вовсе вырвала сумку из рук заявительницы и убежала.

- В полицию потерпевшая позвонила, находясь на остановке. На место происшествия прибыли оперативники. Во время объезда территории они нашли подходящую под описание фигурантку, а при ней была та самая украденная сумка, в которой лежали деньги и телефон заявительницы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В свое оправдание 23-летняя задержанная рассказала, что была пьяна, и только поэтому решилась на преступление. В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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