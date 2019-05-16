2019-05-16T04:29:23+03:00
Общество

Двух хабаровчан признали «Отцами года»

У номинантов на двоих восемь детей, в том числе приемных
Ольга КИВА
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Двух хабаровчан признали «Отцами года»Двух хабаровчан признали «Отцами года»Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске завершились конкурсы «Отец года» и «За заслуги в семейном воспитании». Победителей уже поздравили во время торжественной церемонии награждения, которая прошла в городском дворце культуры. Отличившимся вручили почетные знаки и денежные премии.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, лучшими в номинации «За заслуги в семейном воспитании» стали Роман и Юлия Селезневы, Александр и Ольга Наченкины, Эдуард и Светлана Филяс. В этих семьях по пятеро детей. Среди «Отцов года» отличились 49-летний звукорежиссер эстетического центра «Отрада» Андрей Крошка и офицер запаса Сергей Барсуков. Первый вместе с супругой воспитывает четверых детей, самой младшей из которых пять лет. У Сергея Барсукова на воспитании четверо приемных детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Для гостей праздника также устроили концерт творческих коллективов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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