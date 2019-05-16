Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края

16 Май 04:41 2019-05-16T05:17:31+03:00

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В Хабаровском крае начался завоз топлива в северные районы. На сегодняшний день уже перевезли 18,2 тонны машинного масла, что составляет примерно 7,5 процента от запланированного объема. В общей сложности в этом году собираются доставить на север региона больше 19 тысяч тонн угля и 23 тысячи тонн нефтепродуктов.

- На сегодняшний день закончились конкурсные процедуры только по машинному маслу. Поставщиков остальных нефтепродуктов пока еще определяют, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Доставлять топливо будут частично на автомобилях, частично на речных баржах из мест перевалки. К слову, в районы Охотоморья его доставляют танкерами. При этом завершить поставки в поселения бассейна Амура необходимо до 20 сентября, а в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский - до 20 октября.

Напомним, в регионе стараются сократить расходы на закупки топлива. Предварительные подсчеты подтверждают, что «северный завоз» уже обходится дешевле. Так, стоимость моторного масла для Аяно-Майского района в сравнении с 2018 годом сократилась на 24 процента, для района имени Полины Осипенко на 12,6 процента, для Ульчского – на 15,4 процента и для Николаевского – на 17 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU