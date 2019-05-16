2019-05-16T06:52:15+03:00
Происшествия

Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами

В подельники приятели выбрали водителя такси
Ольга КИВА
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Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудила за кражу сейфов с деньгамиСпортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудила за кражу сейфов с деньгамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд над бывшими спортсменами и водителем такси, участвовавшими в кражах из офисных помещений. Первое преступление произошло в июле прошлого года. Тогда подельники пробрались на огороженную территорию, где находились несколько офисных зданий.

- По материалам дела, когда фигуранты пошли на преступление, то прихватили с собой лестницу, по которой взобрались к окну на втором этаже. Стеклопакет они взломали и залезли в помещение, из которого потом вынесли сейф с деньгами и 350 тысяч рублей наличными, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Через месяц приятели вломились в офис еще одной коммерческой фирмы в центре города. Тогда-то их и задержали с поличным. По приговору суда одному из спортсменов назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года, его подельнику – три года условно, водителю такси – два года и два месяца условно. К слову, спортсмены ранее уже привлекались к уголовной ответственности – один за кражи, второй за подделку документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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