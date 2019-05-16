16 Май 06:53 2019-05-16T08:21:01+03:00

В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Комсомольске-на-Амуре выявили два магазина, где торговали продукцией сомнительного качества. Так, при проверке обнаружилось, что на пельмени, ветчину, мясо и рульку для запекания, поджарку, бифштексы, котлеты, окорока, лопатки, грудинку у торговца не было документов. В общей сложности у нарушителя имелось на реализации товара общим весом 32,8 килограмма.

- Кроме продукции из свинины в торговых точках также нашли просроченные сосиски. Правоохранители насчитали порядка трех килограммов некачественного товара, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Горе-предпринимателю выдали предписание и составили в его отношении административные протоколы за нарушение требований технических регламентов, а также ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. В итоге владелец магазинов исправил найденные недочеты - представил ветеринарные сопроводительные документы на продукцию и уничтожил просроченные сосиски.

ИСТОЧНИК KP.RU