2019-05-16T08:19:33+03:00
Общество

Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае

Ремонтные работы начались на автодороге «Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый»
Ольга КИВА
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Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском краеРовнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае начали ремонтировать автодороги федерального значения. На сегодняшний день работы уже идут на участке «Комсомольск-на-Амуре – поселок Березовый». Здесь выявили два проблемных участка. Так, на отрезке с 10 по 27 километры рабочие проводят ямочный ремонт, а на участке с 27 по 33 километр продолжается устранение неровности по проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, о плохом состоянии дорог главе региона сообщили сами жители. К слову, ранее обратили внимание на проблемные участки дороги, соединяющей Ванино и Советскую Гавань. Также поступила жалоба о том, что проблемы с проездом возникают на участках дорог по маршруту «Комсомольск – поселок Березовый – село Бриакан».

Напомним, что восстановительные работы на проблемных участках дорог стартовали в середине апреля, когда установилась соответствующая температура. Ремонт автотрасс ведут как в рамках региональных программ, так и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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