Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах

16 Май 07:58 2019-05-16T08:18:23+03:00

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Реконструкция Дальневосточного художественного музея в Хабаровске активно продолжается. В здании уже отремонтировали выставочные залы, заменили инженерные коммуникации в помещениях санузлов, установили охранно-пожарную сигнализацию, новое электрооборудование и освещение. Дополнительно провели противоаварийные и консервационные мероприятия карниза фасада здания.

- Из краевого бюджета выделили на реконструкцию более 6,5 миллиона рублей. Эти деньги планируют потратить на разработку проектной документации на производство работ по усилению и гидроизоляции фундаментов и устройства дренажа, а также на реставрацию крыши и фасадов. Средства собираются направить в том числе и на историко-культурную экспертизу проектной документации, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим, что здание музея было построено более 130 лет назад по проекту архитектора Владимира Мооро. Оно давно нуждается в капитальном ремонте. Сам музей находится по адресу улица Шевченко, 7, с 1992 года. В здании расположен концертный зал Хабаровской краевой филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU