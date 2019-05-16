2019-05-16T09:22:36+03:00
Общество

Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан

За время одной экологической игры участники собрали больше 180 мешков отходов
Ольга КИВА
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Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяСобирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровске пройдет экологическое мероприятие под названием «Вода России». В третий раз волонтеры соберутся, чтобы выяснить, кто быстрее всех очищает территорию от мусора. Соревнования устраивают в рамках проекта «Чистые игры».

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, участники таких игр учатся таким образом обращаться с отходами, сортировать их, берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. К слову, в последний раз аналогичное мероприятие устроили 27 апреля в «Питомнике имени Лукашова». В нем участвовали порядка 60 человек. Тогда удалось собрать больше 180 мешков мусора общим весом более 1,3 тонны. Раздельно собирали пластик, металл, покрышки, стекло, которые отправились на переработку.

Отметим, что в краевой столице до конца года организаторы планируют провести еще четыре игры, к которым присоединятся и другие муниципальные образования Хабаровского края. Ближайшее мероприятие состоится 18 мая в 15:00 на берегу реки Амур в районе завода «Дальдизель». Приглашают участвовать добровольческие отряды, местных жителей и эко-активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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