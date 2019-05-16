Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае

16 Май 08:58 2019-05-16T09:21:22+03:00

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В Хабаровском крае на сегодняшний день тушат 17 лесных пожаров. В общей сложности огненная стихия захватила территорию площадью в 952 гектара. Как отмечают специалисты, в основном очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов.

Основная причина возникновения пожара – это халатность людей. Также возгорания случаются из-за грозы. К слову, пока такое явление - редкость. На сегодняшний день, к примеру, в Ванинском районе леса горят на расстоянии 3-7 километров от поселков Кенада, Хуту и Тумнин. То есть, скорее всего, лес подожгли живущие рядом люди, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, с начала пожароопасного сезона инспекторы провели полторы тысячи рейдов, составили 92 административных протокола, выписали штрафов на общую сумму в один миллион рублей, из которых уже взыскали 150 тысяч рублей.

Жителям районов, где действует пожароопасный режим, напоминают, что в лесах запрещено разводить костры, проводить любые огневые работы. Власти края рекомендуют жителям не пренебрегать правилами пожарной безопасности, в противном случае придется заплатить за нарушения. Для физлиц штрафы начинаются от четырех тысяч рублей, а для юридических доходят до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU