2019-05-16T09:30:05+03:00
Звезды

Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»

Фестиваль объединит более 15 тысяч человек
Ольга КИВА
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Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой столице планируют провести масштабный фестиваль под названием «Хабаровск.НАШ». Ожидается, что на это мероприятие приедут более 15 тысяч человек. Оно состоится 18 мая на арене «Ерофей». Начало в 15:00.

Как сообщили у городском управлении образования, масштабный фестиваль ориентирован на решение задач по воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции. По предварительной информации, поступившей от организаторов, девизом события будет «МИР начинается с меня!».

Во время фестиваля участники пройдут парадом. Среди гостей события будут представители образовательных организаций, которые сегодня действуют в краевой столице. Также в рамках мероприятия выступят коллективы детско-юношеских школ, спортивных секций и творческих детских коллективов. На фестиваль также приедут школьники из китайских городов Хэган, Санья, Фуюань, Шаньтоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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