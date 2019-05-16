Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью

16 Май 12:12 2019-05-16T12:12:04+03:00

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Дорожники в краевой столице перешли на круглосуточный режим работы на время восстановления дорожного полотна на улице Выборгской. На такое решение строители пошли, чтобы не отставать от графика. Однако такой подход к делу оказался очень неудобным для жителей окрестных домов, которым сильно мешает шум постоянно работающей техники.

- Днем ремонтники работают медленнее из-за того, что на улице Выборгской довольно интенсивное движение. Ночные же работы довольно сильно мешают горожанам. Так, минувшей ночью работу экскаваторов, тракторов, грузовиков и виброкатков из-за многочисленных жалоб возмущенных горожан приостановили сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Горожане оказались куда проворнее и даже пытались прогнать дорожников, пустив в ход кулаки. Один из водителей пострадал за то, что попытался загрузить грунт. На его шее остался лиловый синяк после встречи с возмущенными жильцами.

Напомним, улицу Выборгскую реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день уже выставили световые опоры, проложили ливневые лотки.

ИСТОЧНИК KP.RU