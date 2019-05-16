Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам

16 Май 11:46 2019-05-16T11:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Горе-отец на Сахалине забыл о своих родительских обязанностях и весьма не регулярно платил алименты на ребенка. В общей сложности мужчина задолжал за содержание своего отпрыска порядка 150 тысяч рублей. Добиться оплаты с должника помог случай.

- Горожанин собирался за границу, однако при оформлении паспорта выяснилось, что пределы родины он покинуть не может. Ограничение на выезд в отношении него ввели в рамках действующего законодательства. После того, как должник узнал об это, он тут же нашел всю сумму и заплатил за содержание несовершеннолетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

Родителей на Камчатке призывают относиться к своим обязательствам перед детьми ответственно. Пожалуйста, не забывайте вовремя оплачивать алименты на содержание своих детей. В противном случае могут быть применены меры воздействия. Злостных неплательщиков могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU