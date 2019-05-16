Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
В Комсомольске-на-Амуре четыре семьи отметили почетными грамотами и денежными премиями за особые заслуги в воспитании детей. Чествование отличившихся родителей прошло 15 мая в Международный день семьи.
- Так, в городе Юности отметили семьи Кожевниковой Марии Сергеевне, матери пятерых детей, Кузьминым Оксане Николаевне и Сергею Владимировичу, родителям четырех детей, Решетник Светлане Валерьевне и Валентину Петровичу, родителям четырех детей, Четвериковым Анне Сергеевне и Евгению Михайловичу, родителям четырех детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что награду «За заслуги в воспитании детей» учредили в городе в 2008 году. Ее вручают семьям, в которых воспитываются четыре и более ребенка. Среди родителей выбирают тех, кто особое внимание уделяет физическому развитию детей, способствует их достижениям в учебе, спорте и творчестве, а также формирует высокую нравственность и чувство патриотизма. Кроме почетных знаков семьи получают премии в сумме 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU