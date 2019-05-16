16 Май 10:56 2019-05-16T10:56:04+03:00

Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре четыре семьи отметили почетными грамотами и денежными премиями за особые заслуги в воспитании детей. Чествование отличившихся родителей прошло 15 мая в Международный день семьи.

- Так, в городе Юности отметили семьи Кожевниковой Марии Сергеевне, матери пятерых детей, Кузьминым Оксане Николаевне и Сергею Владимировичу, родителям четырех детей, Решетник Светлане Валерьевне и Валентину Петровичу, родителям четырех детей, Четвериковым Анне Сергеевне и Евгению Михайловичу, родителям четырех детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что награду «За заслуги в воспитании детей» учредили в городе в 2008 году. Ее вручают семьям, в которых воспитываются четыре и более ребенка. Среди родителей выбирают тех, кто особое внимание уделяет физическому развитию детей, способствует их достижениям в учебе, спорте и творчестве, а также формирует высокую нравственность и чувство патриотизма. Кроме почетных знаков семьи получают премии в сумме 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU