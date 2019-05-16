2019-05-16T10:56:04+03:00
Общество

Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей

Торжественная церемония награждения состоялась 15 мая
Ольга КИВА
Поделиться:
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детейДеньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детейФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре четыре семьи отметили почетными грамотами и денежными премиями за особые заслуги в воспитании детей. Чествование отличившихся родителей прошло 15 мая в Международный день семьи.

- Так, в городе Юности отметили семьи Кожевниковой Марии Сергеевне, матери пятерых детей, Кузьминым Оксане Николаевне и Сергею Владимировичу, родителям четырех детей, Решетник Светлане Валерьевне и Валентину Петровичу, родителям четырех детей, Четвериковым Анне Сергеевне и Евгению Михайловичу, родителям четырех детей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что награду «За заслуги в воспитании детей» учредили в городе в 2008 году. Ее вручают семьям, в которых воспитываются четыре и более ребенка. Среди родителей выбирают тех, кто особое внимание уделяет физическому развитию детей, способствует их достижениям в учебе, спорте и творчестве, а также формирует высокую нравственность и чувство патриотизма. Кроме почетных знаков семьи получают премии в сумме 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика