Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае

16 Май 10:24 2019-05-16T10:24:18+03:00

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В Хабаровском крае подходит к логическому завершению конкурс проектов «Лифт». В итоге в финал вышли 40 человек. Количество потенциальных победителей увеличили по распоряжению главы региона Сергея Фургала. Отобранные проекты опубликованы на сайте konkurslift.ru.

- В финал вышли авторы проектов, выбранных путем онлайн-голосования, а также получивших максимально высокие баллы при экспертной оценке. Для участников конкурса также устроят встречу с губернатором края и представителями регионального правительства. Победителей зачислят в губернаторский кадровый резерв, их проекты будут признаны приоритетными для реализации в крае, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в регионе провели конкурс проектов «Лифт» впервые». Такое мероприятие стало своеобразной площадкой, где авторы интересных идей могут рассказать о том, что они готовы сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему. Предложенные проекты касаются не только городов, но и поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU