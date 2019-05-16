2019-05-16T10:24:18+03:00
Общество

Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае

Количество будущих победителей увеличили по распоряжению губернатора
Ольга КИВА
Поделиться:
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском краеФиналистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском краеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подходит к логическому завершению конкурс проектов «Лифт». В итоге в финал вышли 40 человек. Количество потенциальных победителей увеличили по распоряжению главы региона Сергея Фургала. Отобранные проекты опубликованы на сайте konkurslift.ru.

- В финал вышли авторы проектов, выбранных путем онлайн-голосования, а также получивших максимально высокие баллы при экспертной оценке. Для участников конкурса также устроят встречу с губернатором края и представителями регионального правительства. Победителей зачислят в губернаторский кадровый резерв, их проекты будут признаны приоритетными для реализации в крае, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в регионе провели конкурс проектов «Лифт» впервые». Такое мероприятие стало своеобразной площадкой, где авторы интересных идей могут рассказать о том, что они готовы сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему. Предложенные проекты касаются не только городов, но и поселков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан
Здание художественного музея в Хабаровске «молодеет» на глазах
Ровнее станут федеральные автотрассы в Хабаровском крае
В Комсомольске торговали подозрительным мясом и просроченными сосисками
Транспортные соцкарты уже выдают в Хабаровском крае
Спортсменов-рецидивистов в Хабаровске осудили за кражу сейфов с деньгами
Бесконтрольное авто сбило пешехода в Хабаровске
Топливом к зиме уже начали запасаться на севере Хабаровского края
Двух хабаровчан признали «Отцами года»
Хабаровчанка не захотела отдавать телефон и осталась без сумки
Уволенный хирург в Хабаровске получил работу через суд
Рельсы исчезли вместе с железнодорожником в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 мая 2019 года: днем до +27 градусов, без осадков
Новые трубы и пробки на дорогах появятся в поселке Красная речка под Хабаровском
Краевой дворец спорта в Хабаровске построили на 75 процентов
Виновники природных пожаров в Хабаровском крае обогатят казну на миллион рублей
Гусары и барышни «зажигали» на кадетском балу в Биробиджане
Смертельным ударом в живот закончился конфликт между собутыльниками в Хабаровске
В Хабаровске стартовало обучение жестовому языку
Молодые кедры «поселятся» рядом с Некрасовкой в Хабаровске
Хабаровчанин вышел из магазина и нашел пустоту вместо припаркованного грузовика