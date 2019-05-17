2019-05-17T03:24:15+03:00
Общество

На переезде в районе перегона "Семисточный-Кирга" в ЕАО ограничат движение автомобилей

Временные неудобства связаны с производством путевых работ
Ольга КИВА
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На переезде в районе перегона Семисточный-Кирга в ЕАО ограничат движение автомобилейНа переезде в районе перегона Семисточный-Кирга в ЕАО ограничат движение автомобилейФото: Иван МАКЕЕВ
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В ЕАО на переезде, расположенном на перегоне "Семисточный-Кирга", ограничат проезд автомобилей. Временные неудобства связаны с проведением путевых работ. Так, проехать через переезд нельзя будет с восьми часов 17 мая до восьми часов 20 мая. Время указано местное.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, на переезде также планируют провести капитальный ремонт. Эту работу собираются выполнить с 24 по 27 мая. На этот период автомобилистам предлагают альтернативный вариант проезда через переезды «Западный» и «Восточный», расположенные в Биробиджане. На время восстановительных работ на переезде "Семисточный-Кирга" смогут ездить только машины аварийных служб.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Вовремя проведенный ремонт на переезде – это залог безопасности пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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