Перед службой в армии призывники в Хабаровске получили подарки

СЕГОДНЯ 03:42 2019-05-17T04:04:12+03:00

Тем, кто отслужит и вернется, предоставят льготы при поступлении в вузы и помогут устроиться на работу в органы государственной власти

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В Хабаровске призывникам устроили торжественные проводы, каждому из будущих солдат вручили памятные подарки. В этот раз в армию отправились 40 новобранцев. За время службы ребята не просто пройдут курс физической подготовки и вырастут личностно, но и освоят определенные специальности, которые пригодятся в гражданской жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, проводить будущих солдат на службу пришли близкие и родные, а также первые лица правительства региона и законодательной думы, командование Восточного военного округа, представители духовенства и общественных организаций.

Отметим, что в этом году призывная кампания проходит с опережением. Так, до конца остается еще два месяца, а набор новобранцев уже выполнили на 100 процентов. В общей сложности на службу призвали одну тысячу 340 человек, из которых 80 процентов останутся служить на территории края. Тем, кто отслужит и вернется, предоставят льготы при поступлении в вузы и помогут устроиться на работу в органы государственной власти. При желании призывники смогут выбрать путь профессионального военного.

ИСТОЧНИК KP.RU