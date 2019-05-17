2019-05-17T04:04:12+03:00
Политика

Перед службой в армии призывники в Хабаровске получили подарки

Тем, кто отслужит и вернется, предоставят льготы при поступлении в вузы и помогут устроиться на работу в органы государственной власти
Ольга КИВА
Поделиться:
Перед службой в армии призывники в Хабаровске получили подаркиПеред службой в армии призывники в Хабаровске получили подаркиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске призывникам устроили торжественные проводы, каждому из будущих солдат вручили памятные подарки. В этот раз в армию отправились 40 новобранцев. За время службы ребята не просто пройдут курс физической подготовки и вырастут личностно, но и освоят определенные специальности, которые пригодятся в гражданской жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, проводить будущих солдат на службу пришли близкие и родные, а также первые лица правительства региона и законодательной думы, командование Восточного военного округа, представители духовенства и общественных организаций.

Отметим, что в этом году призывная кампания проходит с опережением. Так, до конца остается еще два месяца, а набор новобранцев уже выполнили на 100 процентов. В общей сложности на службу призвали одну тысячу 340 человек, из которых 80 процентов останутся служить на территории края. Тем, кто отслужит и вернется, предоставят льготы при поступлении в вузы и помогут устроиться на работу в органы государственной власти. При желании призывники смогут выбрать путь профессионального военного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьев
В Комсомольске снова поедут автобусы маршрута №15
В Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпионом
Комсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гости
Отметить день рождения за границей биробиджанке чуть не помешал уголовный штраф
Сергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском крае
В духовной семинарии хабаровчан просят поделиться цветами
Вместо троллейбуса в Хабаровске будет курсировать электробус
Турнир на Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу собираются проводить в масштабах целой страны
На переезде в районе перегона "Семисточный-Кирга" в ЕАО ограничат движение автомобилей
Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливо
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан