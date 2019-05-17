Вместо троллейбуса в Хабаровске будет курсировать электробус

СЕГОДНЯ 04:01 2019-05-17T04:03:20+03:00

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В Хабаровск 15 мая доставили новый для краевой столицы вид транспорта – электробус. Местные водители впервые сядут за руль такой машины, а пока они проходят подготовку и вникают в тонкости управления. Общественный транспорт в тестовом режиме будет курсировать по маршруту «Аэропорт - Комсомольская площадь» по маршруту троллейбуса №1.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, машина работает на электрической тяге. Специалисты проверят, как она поведет себя на городских дорогах, опросят пассажиров и еще проведут дополнительный тест-драйв. По итогу такого исследования будут принимать решение о целесообразности закупки таких машин.

В электробусе предусмотрено 32 посадочных места, вместимость до 70 человек. Работает от аккумуляторов, на зарядку которых уходит до пяти часов. Эксперты уже заявили о том, что это самый экологичный и экономичный вид транспорта. По сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, себестоимость километра пути, пройденного электробусом, составляет около одного рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU