В духовной семинарии хабаровчан просят поделиться цветами

СЕГОДНЯ 04:16 2019-05-17T05:49:17+03:00

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В духовной семинарии в Хабаровске планируют приукрасить двор, озеленить его, сделать более ярким и привлекательным. Однако в учебном заведении не хватает возможностей, чтобы реализовать задуманное. Поэтому за помощью работники семинарии решили обратиться к горожанам.

- Хабаровчан просят поделиться цветами. Для украшения двора подойдут саженцы как однолетних, так и многолетних цветов. Более подробная информация у куратора этого направления работы Марии Сергеевны. Связаться с ней можно по телефону 8-924-108-58-50, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Желающие помочь могут передать цветы непосредственно сотрудникам семинарии. Если так не получится сделать, то саженцы можно оставить на вахте учебного заведения. Работники духовной семинарии будут признательны всем, кто поучаствует в этом благом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU