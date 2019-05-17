2019-05-17T05:48:15+03:00
Экономика

Сергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском крае

Финансисты и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве
Виктор ОРАТАЙ
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Сергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском краеСергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Правительство Хабаровского края и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает активное участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Хабаровского края, совместную работу по укреплению промышленного потенциала региона, обеспечению края широким спектром высококачественных банковских услуг.

Со стороны "Открытия" документ подписал член правления банка Александр Пахомов, от Хабаровского края - губернатор Сергей Фургал.

- У Хабаровского края большие перспективы развития, поэтому для нас важно не просто подписать документы, мы нацелены на совместную работу с банком, как с партнером. Мы рассчитываем на участие финансовой организации в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, концессиях, и, конечно, инвестиционных проектах. Нам нужна практическая польза от нашего дальнейшего сотрудничества, - подчеркнул Сергей Фургал во время церемонии подписания.

- Банк "Открытие" уже во многих регионах страны является надежным финансовым партнером субъектов и активно финансирует бюджеты самых разных уровней, инвестирует в создание социальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что уровень компетенций и профессиональной экспертизы нашего банка очень скоро позволит нам стать ключевым элементом финансовой системы Хабаровского края и реализовать целый ряд проектов на благо жителей региона, – прокомментировал Александр Пахомов.

Позже на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что банк оценивает уровень долговой нагрузки региона как приемлемый для кредитования субъекта. А губернатора Сергея Фургала оценил как "главу региона с активной позицией".

В рамках комплексного сотрудничества с органами власти региона банк «Открытие» готов оказывать финансовую поддержку краевому бюджету и бюджетам муниципальных образований.

Представитель "Открытия" также рассказал, что ранее банк выиграл конкурс на финансирование дефицита регионального бюджета. Кроме того, финансовый холдинг готов участвовать в строительстве объектов социальной и дорожной инфраструктуры, концессионных проектах и государственно-частных партнерствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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