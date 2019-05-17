2019-05-17T05:46:14+03:00
Происшествия

Комсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гости

Новый приятель отобрал у женщины гаджет и скрылся
Ольга КИВА
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Комсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гостиКомсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гостиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница города Юности оказалась жертвой грабителя после быстрого и очень неудачного знакомства на улице. Мужчина заговорил с ней, представился, а потом пригласил к себе в квартиру. Горожанка отказалась, а ее новый приятель отреагировал на такой ответ довольно странно – выхватил телефон из рук женщины и скрылся.

- Комсомольчанка обратилась за помощью в полицию. Вскоре оперативники задержали 28-летнего безработного и ранее судимого фигуранта. При личном досмотре у него обнаружили тот самый гаджет, которого лишилась заявительница, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, а сам подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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