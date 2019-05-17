В Комсомольске снова поедут автобусы маршрута №15

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-17T06:22:36+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре произошли небольшие перестановки в области движения общественного транспорта. Так, накануне стало известно, что с 20 мая возобновятся регулярные рейсы автобусов, следующих по маршруту № 15. Теперь жители города Юности снова могут ездить сообщением «улица Уральская – микрорайон Рассвет».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, согласно графику общественный транспорт будет отправляться в первый рейс с улицы Ургальской в девять часов утра. По расписанию, последние автобусы из микрорайона «Рассвет» будут отбывать в 19 часов вечера.

Жителям города, у которых есть вопросы по движению общественного транспорта, а также предложения по улучшению его работы, предлагают позвонить по номеру 8-914-179-85-56. Информацию примут сотрудники диспетчерской перевозчика, отвечающего за автобусный маршрут №15.

ИСТОЧНИК KP.RU