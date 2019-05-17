2019-05-17T06:54:53+03:00
Общество

Движение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьев

Ликвидировать старые насаждения собираются 18 мая
Ольга КИВА
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Движение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьевДвижение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьевФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В краевой столице продолжаются санитарные рубки. В предстоящие выходные борцы со старыми деревьями будут орудовать на улице Горького. Работы запланировали на 18 мая.

- Из-за сноса деревьев и корчевки пней временно ограничат движение всех видов транспорта кроме пассажирского на улице Горького на участке от улицы Жуковского до улицы Гагарина. Запрет будет действовать с 7 часов утра до 15 часов дня, - прокомментировали в городском управлении транспорта.

Жителям Хабаровска приносят извинения за предоставленные неудобства и просят отнестись к ситуации с пониманием. Горожан просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок в указанном районе. Также хабаровчан просят принять во внимание, что пассажирские автобусы рейсов № 14, 54, 68, 88 в указанный промежуток времени могут двигаться с отставанием от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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