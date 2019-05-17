Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условиях

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-17T08:00:55+03:00

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В СИЗО в Николаевске-на-Амуре узники вынуждены были поправлять здоровье в антисанитарных условиях. Нарушения выявили во время проверки на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так, инспектирующие осмотрели три кабинета здравпункта и обнаружили в помещениях деформированные дощатые полы, отлетающую кусками краску на стенах, потолке, батареях отопления, подоконнике. Также в кабинете стоматолога не было горячей воды и раковины для обработки инструментов. Кроме того, в других помещениях раковины не отделаны кафельной плиткой, освещение имеется в виде одиночных электрических лампочек накаливания без плафонов.

- Исправить нарушения в СИЗО взялись только по решению суда. Так, на режимном объекте привели в порядок полы, выложив их кафельной плиткой, заменили оконные и дверные блоки, отделали стены и потолки, провели горячее и холодное водоснабжение, установили электроосвещение. Так как нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства устранены в полном объеме, исполнительное производство окончено, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU