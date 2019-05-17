2019-05-17T08:00:55+03:00
Общество

Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условиях

Проверку не прошли три кабинета здравпункта
Ольга КИВА
Поделиться:
Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условияхОбитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условияхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В СИЗО в Николаевске-на-Амуре узники вынуждены были поправлять здоровье в антисанитарных условиях. Нарушения выявили во время проверки на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так, инспектирующие осмотрели три кабинета здравпункта и обнаружили в помещениях деформированные дощатые полы, отлетающую кусками краску на стенах, потолке, батареях отопления, подоконнике. Также в кабинете стоматолога не было горячей воды и раковины для обработки инструментов. Кроме того, в других помещениях раковины не отделаны кафельной плиткой, освещение имеется в виде одиночных электрических лампочек накаливания без плафонов.

- Исправить нарушения в СИЗО взялись только по решению суда. Так, на режимном объекте привели в порядок полы, выложив их кафельной плиткой, заменили оконные и дверные блоки, отделали стены и потолки, провели горячее и холодное водоснабжение, установили электроосвещение. Так как нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства устранены в полном объеме, исполнительное производство окончено, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористов
Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске
Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продукты
Туристу в Хабаровске пришлось дважды заплатить за один гостиничный номер
Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае
Движение машин на улице Горького в Хабаровске остановится из сноса деревьев
В Комсомольске снова поедут автобусы маршрута №15
В Хабаровске гимнасты встретятся с четырехкратным Олимпийским чемпионом
Комсомольчанка телефоном «расплатилась» за отказ пойти в гости
Отметить день рождения за границей биробиджанке чуть не помешал уголовный штраф
Сергей Фургал договорился с банком "Открытие" об участии в проектах развития в Хабаровском крае
В духовной семинарии хабаровчан просят поделиться цветами
Вместо троллейбуса в Хабаровске будет курсировать электробус
Перед службой в армии призывники в Хабаровске получили подарки
Турнир на Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу собираются проводить в масштабах целой страны
На переезде в районе перегона "Семисточный-Кирга" в ЕАО ограничат движение автомобилей
Погода в Хабаровске на 17 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождливо
Хабаровчане с кулаками кинулись на дорожников, работающих ночью
Отца на Сахалине лишили свободы передвижения из-за долга по алиментам
Деньги и почетные знаки получили семьи в Комсомольске за особые заслуги в воспитании детей
Финалистов конкурса «Лифт» определили в Хабаровском крае
«Здоровый город» поможет хабаровчанам прожить долго и счастливо
Школьники из Китая приедут на «Хабаровск.НАШ»
Беспечные отдыхающие спровоцировали 17 пожаров в Хабаровском крае
Собирать мусор на скорость оказалось веселым занятием для хабаровчан