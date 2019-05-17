2019-05-17T07:59:34+03:00
Общество

Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае

В город-побратим из краевой столицы приедут 13 делегатов
Ольга КИВА
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Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае ФОТО: Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского краяХабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае ФОТО: Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края
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В Харбин из краевой столицы приедут делегаты, цель которых - почтить память советских солдат, погибших в Китае. Среди тех, кто готов выполнить эту важную миссию, ветераны войны и труда и представители волонтерского движения, военно-патриотических клубов и объединений. Всего 13 человек.

- В городе-побратиме хабаровчане пробудут пять дней. За это время они успеют побывать в мемориальных комплексах и музеях, посетят Порт-Артур, где находится одно из самых больших в Азии захоронений русских воинов. По сложившейся традиции делегаты возложат цветы к обелискам. В программе также посещение Софийского собора, встречи с китайскими ветеранами и молодежью, экскурсии по выставкам культурного наследия русской эмиграции, - сообщили в комитете по молодежной политике правительства края.

Делегаты вылетают из краевой столицы сегодня, 17 мая. К слову, подобные визиты в сопредельное государство практикуют в регионе с 2005 года. За это время участие в мероприятиях приняли более 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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