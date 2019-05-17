Туристу в Хабаровске пришлось дважды заплатить за один гостиничный номер

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-17T09:37:52+03:00

В первый раз приезжий рассчитался через сайт-агрегатор, второй – непосредственно при заселении

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Одна из гостиниц в Хабаровске оказалась виновной в некачественном оказании услуги. Так, турист приехал в краевую столицу и попытался заселиться в гостиничный номер, который заранее забронировал и даже оплатил на сайте-агрегаторе через компанию-посредника. Однако на ресепшн он узнал, что его перевод не поступил и, чтобы заселиться, ему нужно еще раз заплатить.

- Турист не пожелал оставлять все как есть и подал жалобу. При проверке информация о двойной оплате подтвердилась, в сложившейся ситуации виноватым оказалось руководство гостиницы, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Дело в том, что непоступление денег, оплаченных на сайте-агрегаторе через компанию-посредника, не является основанием для отказа в предоставлении ранее оплаченных гостиничных услуг, и как следствие - взимания повторной оплаты. В качестве наказания руководству гостиницы выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU