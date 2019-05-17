2019-05-17T09:36:17+03:00
Общество

Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продукты

Фасолью и нутом с зерновкой питался только экипаж
Ольга КИВА
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Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продуктыИз Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продуктыФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В порт Хабаровского края прибыло судно, на котором обнаружили маш и нут вперемешку с китайской зерновкой. Этими продуктами потчевали только экипаж.

- Теплоход пристал к берегу в Ванино. Он ходит под флагом Панамы, а к российским берегам пристал, прибыв из Австралии, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

При проверке эксперты обнаружили, что в указанных выше продуктах содержится китайская зерновка. К такому выводу специалисты пришли после проведения лабораторных исследований. В общей сложности на борту судна карантинный объект обитал в пяти килограммах маша – азиатской фасоли и в одном килограмме нута, который также называют турецким горохом. Зараженные зернобобовые поместили в изолированную рефкамеру на время стоянки судна в порту, а экипажу запретили выносить на берег продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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