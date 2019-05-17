2019-05-17T09:35:20+03:00
Спорт

Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске

А олимпийский чемпион Алексей Мишин проведет мастер-классы для борцов
Ольга КИВА
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Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяPerry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В краевой столице с 18 по 19 мая пройдут Всероссийские соревнования по спортивной борьбе за Кубок мэра Хабаровска. За главный приз будут бороться спортсмены из 32 российских регионов. Также участвовать в соревнованиях будут спортсмены из Китая и Казахстана.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования пройдут по олимпийской системе с утешительными встречами от полуфиналистов. Кроме того, победителям присвоят звание мастера спорта Российской Федерации. Будут и специальные призы в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «Лучшему судье турнира».

18 мая предварительные поединки пройдут с 11:00 до 12:30, после этого начнется церемония открытия турнира. Среди специальных гостей мероприятия известная кавер-группа Perry Mason и очаровательные чирлидеры ХК «Амур». После церемонии предварительные схватки продолжатся. 19 мая соревнования начнутся в 10:00. Также в этот день почётный гость турнира, олимпийский чемпион Алексей Мишин проведет мастер-классы для борцов. Вход на соревнования свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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