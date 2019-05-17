2019-05-17T09:52:11+03:00
Общество

Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористов

Для учений смоделировали максимально реалистичную обстановку
Ольга КИВА
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Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористовВоенные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористовФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием военных летчиков. Целью участников тренировки было найти и обезвредить условных боевиков, которые обосновались в регионе. Началось все с сигнала тревоги, потом в небо поднялись вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные Ка-52 «Аллигатор».

- По легенде в одном из районов края находились порядка 150 боевиков. Всех условных террористов предстояло найти участникам тренировки. С этой задачей они успешно справились. При этом военнослужащим нужно было подобраться к неприятелю максимально близко и остаться незамеченными. Поэтому полет проходил на предельно низких высотах, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В итоге летчики уничтожили противника шквальным огнем из пушечного вооружения, неуправляемыми авиационными ракетами. При этом бойцы смогли использовать опыт ведения современных вооруженных конфликтов. Мишени имитировали мобильные группы «боевиков», пытающиеся рассредоточиться и выйти из-под обстрела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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