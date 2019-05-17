Клещи в Хабаровском крае резко активизировались и хотят больше людской крови

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-17T12:15:04+03:00

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В Хабаровском крае отмечают резкий скачок активности клещей. Кровососущие особенно «оторвались» на майских праздниках. В этот период в больницы региона обратились больше 500 человек. Это почти в два раза больше, чем за весь период с начала сезона. Большая часть пострадавших – это жители краевой столицы. Маленькие кровососы довольно активны не только в лесах, но и в городской черте, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В минздраве края озвучили одну из причин увеличения количества клещей. В ведомстве считают, что ситуацию усугубляет большое количество бродячих животных, которые активно разносят насекомых. Также на ситуацию влияет несвоевременное выполнение различными организациями дератизации грызунов на своих территориях. Кроме того, сейчас начался сезон перелетных птиц, а они тоже приносят клещей в город.

Жителей края убедительно просят сохранять бдительность, применять защитные средства и обязательно осматривать себя и детей после прогулок в парках, скверах и даже на детских площадках. Если клещ все-таки присосался, тогда нужно срочно обратиться в больницу. В первые 72 часа после укуса рекомендуется сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять таблетированый противовирусный препарат по назначению врача. Это позволит сдержать развитие болезни и уменьшить негативные последствия. Детям и пожилым людям укол иммуноглобулина вводят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU