Для «Тепловых сетей» в Хабаровске ищут нового руководителя

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-17T10:57:06+03:00

Заявки от претендентов на эту должность будут принимать с 8 по 28 мая

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В Хабаровске на конкурсной основе выберут нового руководителя для предприятия «Тепловые сети». Прием заявок от кандидатов занять столь важный пост будут принимать с 8 по 28 мая.

- Для тех, кто хочет заявить себе в качестве соискателя, напоминают, что основной профиль работы предприятия – это обеспечение населения Хабаровска тепловой энергией. Она должна соответствовать нормам качества. Доставляют ее путем транспортировки по тепловым сетям от централизованных источников теплоснабжения, выработанной котельными. В том числе предприятие обеспечивает граждан и организаций твердым топливом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Среди требований к кандидатам - наличие высшего образования по одной из специальностей или направлений подготовки: «Теплоэнергетика», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Теплоэнергетика и теплотехника». Также нужно будет подтвердить стаж работы на руководящих должностях в отрасли, соответствующей профилю предприятия, не менее пяти лет. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации или по телефону 41-97-73.

ИСТОЧНИК KP.RU