Хабаровчанину не удалось спокойно переехать из-за внезапно пропавших вещей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-17T11:54:47+03:00

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Житель Хабаровска решил переехать в одной квартиры на другую, только вещи он перевез не сразу. Когда мужчина пришел на прежнее место жительства, то с ужасом обнаружил, что из помещения исчезла его бытовая техника. В общей сложности ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.

- Горожанин обратился в полицию и попросил разобраться в ситуации. Оперативники сделали свою работу и вскоре вышли на предполагаемого вора. Фигуранту 35 лет, он нигде не работает, а в квартиру потерпевшего, по версии следствия, он забрался через соседний балкон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый находился в гостях у своего приятеля. Когда знакомый уснул, фигурант залез на соседний балкон, сломал балконную дверь и стянул бытовую технику, которую позже продал. К слову, за аналогичное преступление он уже отбывал срок, освободился из тюрьмы в 2012 году. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU