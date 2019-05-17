Новый глава Амурского района в Хабаровском крае вступил в должность

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-17T11:23:51+03:00

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В администрации Амурского района назначили нового главу – Боровлёва Павла Михайловича. Его кандидатуру 15 мая утвердили решением Собрания депутатов Амурского района. Официальное вступление в должность состоялось сегодня, 17 мая. Павлу Михайловичу вручили документ об утверждении его кандидатуры.

- Конкурс по отбору кандидатов на должность главы района объявили 13 марта. В конкурсной комиссии присутствовали четыре представителя от губернатора Хабаровского края и четыре представителя от Собрания депутатов Амурского района. На пост главы районной администрации претендовали шесть кандидатов. По результатам рассмотрения документов к конкурсу допустили только пять человек, - рассказали в администрации Амурского района.

Сам конкурс прошел 13 мая. Это было собеседование, на которое допустили только трех претендентов. Из них Бобров Кирилл Сергеевич, заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта администрации городского поселения «Город Амурск», Боровлёв Павел Михайлович, заместитель главы администрации Амурского района по экономическому развитию и Колесников Руслан Викторович, начальник организационно-методического отдела администрации городского поселения «Город Амурск».

ИСТОЧНИК KP.RU