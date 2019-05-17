Магаданцы заинтересовались капремонтом многоэтажек в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-17T10:18:14+03:00

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В Хабаровск набираться опыта в области капитального ремонта многоэтажек приехали гости из Магаданской области. К слову, ранее с этой целю в регион приезжали представители Еврейской автономии.

- Система капремонта, которую применяют в крае, по своему уникальна за счет заимствований. Так, у одного дома могут «одолжить» собранные с жильцов деньги на восстановление других многоэтажек. При этом нет ситуаций, когда решение о капремонте собственниками принято, а деньги в «общем котле» отсутствуют, - рассказали в фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае.

На встрече с гостями также обсудили вопросы исполнения краткосрочных планов капитального ремонта. В прошлом году на восстановление 856 домов фонд использовал 1,6 миллиарда рублей. В планах на текущий год расходы могут достигать полутора миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU