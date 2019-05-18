2019-05-18T05:09:51+03:00
Происшествия

Ради своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступление

Мужчина просто после смены унес домой не только свою зарплату, но и дневную выручку
Кристина ГРИН
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Ради своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступлениеРади своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступлениеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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37-летний житель Комсомольска-на-Амуре работал в одном из местных ломбардов в должности кассира. Все бы хорошо, но вот зарплаты ему не хватало, а тут еще и понадобились деньги на ремонт машины. В итоге мужчина решился на крайние меры – пошел на преступление. После рабочей смены он просто вынес из кассы всю дневную выручку, а именно 37 тысяч рублей. Все деньги пошли на ремонт иномарки.

В итоге представитель ломбарда обратился в местное отделение полиции с заявлением краже.

-В ходе проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали 37-летнего сотрудника ломбарда, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Пока в отношении комсомольчанина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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