Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклона

СЕГОДНЯ 06:33 2019-05-18T06:33:30+03:00

Из-за сильного ветра и ливня из строя вышли пять подстанций – 70 домов остались без света

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16 мая вечером на регионе обрушился мощный западный циклон. Скорость ветра в Хабаровске составила 25 метров в секунду. В результате из строя вышли пять подстанций. Непогода повалило больше трех десятков тополей на улицах Руднева, Авроры, Ленина, Гамарника, Тихоокеанская. Как отмечают в мэрии, часть из них еще и осталась без света, потому что деревья повредили световые опоры и порвали высоковольтные линии.

- На пульт городской диспетчерской службы поступило более трех десятков обращений от граждан, в чьих домах было отключено электричество, - рассказывает Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. - Также были сообщения о том, где старые тополя перекрыли трамвайные пути. Аварийным бригадам пришлось в экстренном порядке разбирать завалы.

Более того, энергетики отмечают, что в каждом районе города зафиксировали порывы инженерных сетей.

- На нынешнее утро у нас отключено пять подстанций. Без света пока остаются 10 пятиэтажных домов, детский сад в Индустриальном районе, а также порядка 60 домов в частном секторе,- сказал Игорь Суслов, главный инженер АО «Хабаровская горэлектросеть».

В итоге шесть аварийных бригад устранили последствия циклона.

ИСТОЧНИК KP.RU