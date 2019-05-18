Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклона
16 мая вечером на регионе обрушился мощный западный циклон. Скорость ветра в Хабаровске составила 25 метров в секунду. В результате из строя вышли пять подстанций. Непогода повалило больше трех десятков тополей на улицах Руднева, Авроры, Ленина, Гамарника, Тихоокеанская. Как отмечают в мэрии, часть из них еще и осталась без света, потому что деревья повредили световые опоры и порвали высоковольтные линии.
- На пульт городской диспетчерской службы поступило более трех десятков обращений от граждан, в чьих домах было отключено электричество, - рассказывает Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. - Также были сообщения о том, где старые тополя перекрыли трамвайные пути. Аварийным бригадам пришлось в экстренном порядке разбирать завалы.
Более того, энергетики отмечают, что в каждом районе города зафиксировали порывы инженерных сетей.
- На нынешнее утро у нас отключено пять подстанций. Без света пока остаются 10 пятиэтажных домов, детский сад в Индустриальном районе, а также порядка 60 домов в частном секторе,- сказал Игорь Суслов, главный инженер АО «Хабаровская горэлектросеть».
В итоге шесть аварийных бригад устранили последствия циклона.
ИСТОЧНИК KP.RU