2019-05-18T06:33:30+03:00
Общество

Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклона

Из-за сильного ветра и ливня из строя вышли пять подстанций – 70 домов остались без света
Кристина ГРИН
Поделиться:
Администрация Хабаровска рассказала о последствиях циклонаАдминистрация Хабаровска рассказала о последствиях циклонаФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

16 мая вечером на регионе обрушился мощный западный циклон. Скорость ветра в Хабаровске составила 25 метров в секунду. В результате из строя вышли пять подстанций. Непогода повалило больше трех десятков тополей на улицах Руднева, Авроры, Ленина, Гамарника, Тихоокеанская. Как отмечают в мэрии, часть из них еще и осталась без света, потому что деревья повредили световые опоры и порвали высоковольтные линии.

- На пульт городской диспетчерской службы поступило более трех десятков обращений от граждан, в чьих домах было отключено электричество, - рассказывает Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. - Также были сообщения о том, где старые тополя перекрыли трамвайные пути. Аварийным бригадам пришлось в экстренном порядке разбирать завалы.

Более того, энергетики отмечают, что в каждом районе города зафиксировали порывы инженерных сетей.

- На нынешнее утро у нас отключено пять подстанций. Без света пока остаются 10 пятиэтажных домов, детский сад в Индустриальном районе, а также порядка 60 домов в частном секторе,- сказал Игорь Суслов, главный инженер АО «Хабаровская горэлектросеть».

В итоге шесть аварийных бригад устранили последствия циклона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метров
Депутаты парламента Хабаровского края приняли участие во Всероссийском дне посадки леса
Ради своей машины кассир ломбарда в Комсомольске-на-Амуре пошел на преступление
Погода в Хабаровске на 18 мая 2019 года: днем до +24 градусов, дождь
Клещи в Хабаровском крае резко активизировались и хотят больше людской крови
Хабаровчанину не удалось спокойно переехать из-за внезапно пропавших вещей
Новый глава Амурского района в Хабаровском крае вступил в должность
Для «Тепловых сетей» в Хабаровске ищут нового руководителя
Магаданцы заинтересовались капремонтом многоэтажек в Хабаровском крае
Военные летчики уничтожили в Хабаровском крае больше сотни условных террористов
Perry Mason выступят на открытии турнира по спортивной борьбе в Хабаровске
Из Австралии в Хабаровский край завезли зараженные продукты
Туристу в Хабаровске пришлось дважды заплатить за один гостиничный номер
Хабаровчане в Харбине почтут память солдат, погибших в Китае
Обитатели СИЗО в Хабаровском крае поправляли здоровье в антисанитарных условиях