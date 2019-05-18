2019-05-18T09:30:49+03:00
Общество

Пожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метров

В результате происшествия никто не пострадал
Кристина ГРИН
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Пожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метровПожар на заброшенной барже в Хабаровске: огонь распространился на площади 80 квадратных метровФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Инцидент случился поздним вечером 17 мая. Тогда к оперативному дежурному краевого МЧС поступила информация о том, что в Хабаровске загорелся борт баржи. Само судно находилось на берегу Амура неподалеку от улицы Артемовской. По тревожному сообщению, на место выехали сотрудники ведомства и установили, что горят остатки нефтепродуктов в машинном отделении баржи. Плавсредство подлежит утилизации, поэтому, к счастью, на его борту не было людей.

- В 00.27 (хбр) пожар был локализован, в 02.06 (хбр) пожарные подразделения доложили о ликвидации открытого горения на борту, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Пожарные провели проливку и разборку конструкций, а также проверку на наличие скрытых очагов горения.

В итоге площадь пожара составила 80 квадратных метров. Всего в тушении огня принимали участие 30 человек на семи единицах техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Теперь сотрудникам Госпожарнадзора предстоит выяснить причину возникновения пожара и виновника происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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