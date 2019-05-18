2019-05-18T11:02:20+03:00
Общество

В Хабаровске чествовали лучших работников предприятий города

Всех трудоголиков наградил мэр краевого центра
Кристина ГРИН
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В Хабаровске чествовали лучших работников предприятий городаВ Хабаровске чествовали лучших работников предприятий городаФото: Администрация Хабаровска
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Накануне в администрации Хабаровска наградили участников конкурса под названием «Лучший по профессии». Участие в мероприятии принимали токари, сварщики, столяры и электромонтеры предприятия города. Все они получили дипломы из рук мэра, а также премии - денежные вознаграждения. В торжественной церемонии награждения отметили также и работников общественного транспорта.

- Администрация города уделяет огромное внимание развитию малого, среднего бизнеса. Мы сегодня награждаем представителей практически всех отраслей, лучших специалистов. Это и водители, и работники промышленных предприятий, - говорит Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. -Сегодня это основа нашей экономики.

В пресс-службы администрации также отметили, что в рамках церемонии награждения отметили и предприятия, которые стали передовыми среди всех организаций производственной и финансово-экономической деятельности в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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