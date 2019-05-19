Жадная сиделка в ЕАО опустошила кошелек своей спящей подопечной

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-19T12:03:55+03:00

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В столице Еврейской автономии пожилая женщина осталась без сиделки, и без денег. По версии следствия, помощница опустошила кошелек старушки, когда та спала. Добычей злоумышленницы стали три тысячи рублей.

- Когда женщина проснулась, то обнаружила пропажу и пошла в полицию. Оперативники вскоре задержали сиделку заявительницы. К слову, фигурантка не стала отпираться и призналась в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанная рассказала, что устроилась к пожилой женщине за день до происшествия. На следующий день она просто воспользовалась случаем и, пока старушка спала, забрала из кошелька деньги. На момент задержания подозреваемая успела потратить часть средств. В ее жизни это не первое правонарушение, также есть судимость за аналогичное преступление. В отношении сиделки завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU