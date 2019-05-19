2019-05-19T09:08:15+03:00
Общество

Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницы

Вина медиков в том, что они не сообщили о пациентке правоохранителям и в комиссию по делам несовершеннолетних
Ольга КИВА
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Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницыВрачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одна из больниц в Еврейской автономии оказалась объектом административного разбирательства. Причиной тому стало несообщение информации о беременной школьнице. Медики своевременно не подали информацию в правоохранительные органы и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Таким образом, в медицинском учреждении нарушили права ребенка на защиту. Возможно, беременность наступила в результате насильственных действий, поэтому правоохранителям для проверки обязательно предоставляют информацию.

- В результате проверки главный врач районной больницы и само медицинское учреждение привлекли к административной ответственности. Также заместитель прокурор района внес в адрес главного врача представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих. Это требование в медучреждении рассмотрели, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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