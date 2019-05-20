2019-05-20T01:54:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза

Осадки не ожидаются только на севере региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна грозаПогода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна грозаФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погоду в регионе творит циклон. Он довольно обширный, его западная граница сейчас над Забайкальем, на юге он закрывает Северо-восток Китая. Так что день обещает быть сумрачным, дождливым и ветреным.

В Биробиджане сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

В Хабаровске дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер восточный 18-23 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра минус 27 см. В ближайшие два дня существенных изменений не ожидается. Температура воды 16,2 градусов.

В Бикине сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 18-23 метро в секунду. Ночью +13+15. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер южный 14-19 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре сильный дождь. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17. Уровень Амура у Города Юности минус 69 см.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12. Уровень Амура в устье реки 117 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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