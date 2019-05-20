2019-05-20T05:41:03+03:00
Общество

В Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей

В администрации же решили установить на некоторых маршрутах регулируемые тарифы
Ольга КИВА
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В Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублейВ Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублейФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре некоторые перевозчики подали уведомления, что собираются с 1 июня повысить стоимость проезда до 35 рублей. На сегодняшний день в городе действуют нерегулируемые тарифы. Это значит, что перевозчики сами устанавливают цены за услуги. В городской администрации решили скорректировать ситуацию и установить на некоторых маршрутах регулируемые тарифы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к такому решению пришли после рассмотрения поданных уведомлений от компаний. Также во время обсуждения участники совещания решили, что будет лучше, если исключить маршруты, которые дублируют друг друга.

По итогу обсуждения в компании, осуществляющие пассажирские перевозки по отменяемым маршрутам, а также маршрутам, на которых будет изменен вид перевозок, направлены уведомления. Через 180 дней с момента выдачи документов корректировки вступят в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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