На козоводство в Хабаровском крае выдали первые гранты

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-20T05:31:28+03:00

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В Хабаровском крае решили сделать упор на развитие козоводства. Для этого в регионе уже выдали первые гранты. Так, получателем господдержки на сумму больше 16 миллионов рублей стал фермер из села Кутузовка района имени Лазо.

- Предприниматель решил вложить деньги в строительство козьей фермы. При этом возводить сооружение он будет на «дальневосточном гектаре». В планах фермера увеличить поголовье со 100 до 300 коз, а также установить линию для приготовления кормов и модульный цех по переработке молочной продукции, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день в крае нужно производить 270 тысяч тонн продукции. По факту готовы поставить только около 11 процентов от требуемого объема. Для поддержки молочников ввели специализированный грант. Воспользоваться такой поддержкой смогли уже два фермера.

ИСТОЧНИК KP.RU