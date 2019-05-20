Сельчанин в ЕАО отрекся от оружия и наркотиков, свалив все на умершего отца

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-20T07:31:43+03:00

Сельчанин в ЕАО отрекся от оружия и наркотиков, сваливая все на умершего отца Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако его биография уже «запачкана» судимостями и приводами в полицию

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В Еврейской автономии обнаружили незаконно хранившееся оружие. Владельцем небольшого склада оказался житель села Кирово в Ленинском районе. При обыске у него нашли два ружья и 47 снаряженных патронов 12 калибра. В свое оправдание 37-летний фигурант рассказал, что оружие принадлежало его отцу, который умер в 2018 году. Однако мужчина не смог ответить, были ли у родственника документы на него.

- Это была не единственная находка полицейских. При осмотре дома они также нашли пакет, в котором лежали остатки какого-то растения. Запах у него был специфический, поэтому находку передали экспертам. Вскоре заключение было готово – в пакете находилось больше двух с половиной килограммов марихуаны. Мужчина объяснил, что и это также принадлежало его отцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

К слову, ранее у фигуранта уже были проблемы с законом. Он попадал в поле зрения правоохранителей и даже имеет судимость. В настоящий момент по данным фактам проводится проверка.

Жителям области напоминают, что за незаконное хранение боеприпасов и оружия предусмотрена уголовная и административная ответственность. Тех, кто сдал опасные предметы добровольно, закон освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU