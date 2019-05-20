2019-05-20T07:56:00+03:00
Происшествия

Хабаровчанин убил бывшую тещу в доме, где спали маленькие дети

Такой версии придерживается официальное следствие
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанин убил бывшую тещу в доме, где спали маленькие детиХабаровчанин убил бывшую тещу в доме, где спали маленькие детиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске ждет суда мужчина, которого обвиняют в убийстве бывшей тещи. По версии следствия, он ударил ее несколько раз по голове металлическим предметом. Когда он убедился, что женщина мертва, то упаковал труп в мешок, обмотал скотчем и оставил его в сарае.

- Об исчезновении матери заявила дочь. Она жила вместе с ней, малолетними детьми и бывшим мужем в одном доме. К слову, ранее супруга уже привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. В один прекрасный декабрьский день дочь ушла на работу, оставив детей дома с матерью. Однако в течение суток не смогла дозвониться до родственницы, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В это время бывший супруг заявительницы уже поругался с тещей и убил ее. При этом в доме находились спящие дети. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, уже закончилось. Обвиняемый свою вину признал. Суд может назначить ему в виде наказания лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане опробовали электробус в действии
У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец
Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дыма
В Комсомольске речная навигация все-таки открылась
Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил пепельный столб высотой до трех с половиной километров
На обновление жилых домов в Хабаровском крае потратят полтора миллиарда рублей
Сельчанин в ЕАО отрекся от оружия и наркотиков, свалив все на умершего отца
Сборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского края
Жертвой автолюбительницы в Хабаровске стало дерево
Юные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре
На козоводство в Хабаровском крае выдали первые гранты
В Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
В Хабаровске обсудили возможности для помощи больным с раком крови
Вернувшаяся с работы, хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублей
Очередная волна отключений горячей воды «накрыла» Хабаровск
Водителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском крае
Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее
На мусороперерабатывающей станции в Хабаровске могли взорваться артиллерийские снаряды
Погода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза
Жадная сиделка в ЕАО опустошила кошелек своей спящей подопечной
Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под Хабаровском
Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницы
Молодежь вернулась на поле боя времен Гражданской войны близ Хабаровска