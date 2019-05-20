Хабаровчанин убил бывшую тещу в доме, где спали маленькие дети

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-20T07:56:00+03:00

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В Хабаровске ждет суда мужчина, которого обвиняют в убийстве бывшей тещи. По версии следствия, он ударил ее несколько раз по голове металлическим предметом. Когда он убедился, что женщина мертва, то упаковал труп в мешок, обмотал скотчем и оставил его в сарае.

- Об исчезновении матери заявила дочь. Она жила вместе с ней, малолетними детьми и бывшим мужем в одном доме. К слову, ранее супруга уже привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. В один прекрасный декабрьский день дочь ушла на работу, оставив детей дома с матерью. Однако в течение суток не смогла дозвониться до родственницы, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В это время бывший супруг заявительницы уже поругался с тещей и убил ее. При этом в доме находились спящие дети. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, уже закончилось. Обвиняемый свою вину признал. Суд может назначить ему в виде наказания лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU