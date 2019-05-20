2019-05-20T10:42:19+03:00
Происшествия

Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дыма

Персонал и детей срочно эвакуировали в безопасное место
Ольга КИВА
Поделиться:
Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дымаДошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дымаФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Утро 20 мая тревожно началось для воспитанников и персонала детского сада в Биробиджане. Так, взрослые почувствовали запах дыма из подвала, не на шутку перепугались и срочно эвакуировали всех ребят в безопасное место. Одновременно с этим работники дошкольного учреждения вызвали пожарных. На место происшествия также приехал и мэр города Александр Головатый.

- Здание начала обесточили, а потом его обследовали специалисты. В итоге выяснилось, что в подвале перегорел понижающий трансформатор. На данный момент всех воспитанников забрали родители, сегодня детский сад не будет работать. На данный момент решают вопрос по замене испорченного оборудования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В рамках мер безопасности специалисты также проверят всю электросеть. Отдельные благодарности получили сотрудники дошкольного учреждения за оперативность и слаженность работы в экстренной ситуации. Ни дети, ни взрослые в итоге не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчане опробовали электробус в действии
У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец
В Комсомольске речная навигация все-таки открылась
Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил пепельный столб высотой до трех с половиной километров
На обновление жилых домов в Хабаровском крае потратят полтора миллиарда рублей
Хабаровчанин убил бывшую тещу в доме, где спали маленькие дети
Сельчанин в ЕАО отрекся от оружия и наркотиков, свалив все на умершего отца
Сборщик дикоросов пропал в лесах Хабаровского края
Жертвой автолюбительницы в Хабаровске стало дерево
Юные ученые презентуют свои разработки на конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре
На козоводство в Хабаровском крае выдали первые гранты
В Комсомольске перевозчики планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
В Хабаровске обсудили возможности для помощи больным с раком крови
Вернувшаяся с работы, хабаровчанка обнаружила в квартире пропажу на 160 тысяч рублей
Очередная волна отключений горячей воды «накрыла» Хабаровск
Водителя микроавтобуса, съехавшего в Амур, нашли мертвым в Хабаровском крае
Гимнастки в Хабаровске выяснили, кто из них спортивнее и профессиональнее
На мусороперерабатывающей станции в Хабаровске могли взорваться артиллерийские снаряды
Погода в Хабаровске на 20 мая 2019 года: днем до +19 градусов, дождь, возможна гроза
Жадная сиделка в ЕАО опустошила кошелек своей спящей подопечной
Японская макака готова показать себя во всей красе в зоосаде под Хабаровском
Врачей в ЕАО наказали из-за неучтенной беременной школьницы
Молодежь вернулась на поле боя времен Гражданской войны близ Хабаровска