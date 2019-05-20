Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дыма
Утро 20 мая тревожно началось для воспитанников и персонала детского сада в Биробиджане. Так, взрослые почувствовали запах дыма из подвала, не на шутку перепугались и срочно эвакуировали всех ребят в безопасное место. Одновременно с этим работники дошкольного учреждения вызвали пожарных. На место происшествия также приехал и мэр города Александр Головатый.
- Здание начала обесточили, а потом его обследовали специалисты. В итоге выяснилось, что в подвале перегорел понижающий трансформатор. На данный момент всех воспитанников забрали родители, сегодня детский сад не будет работать. На данный момент решают вопрос по замене испорченного оборудования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
В рамках мер безопасности специалисты также проверят всю электросеть. Отдельные благодарности получили сотрудники дошкольного учреждения за оперативность и слаженность работы в экстренной ситуации. Ни дети, ни взрослые в итоге не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU