2019-05-20T10:41:22+03:00
Дом. Семья

У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец

Мама малыша по имени Сахалинша долго выбирала, кто будет отцом ее отпрыска
Ольга КИВА
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У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенецУ орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенецФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде под Хабаровском произошло событие, которого так долго ждали. Самка белого орлана по имени Сахалинша стала мамой первого рожденного в неволе птенца. Отцом замечательного малютки стал орлан по имени Мага.

- Питомица довольно долго выбирала себе пару. Надо учитывать, что нрав у этой пернатой оказался весьма крутой. Чтобы рождение птенца все-таки случилось, пришлось советоваться со специалистами из других зоопарков, наблюдать за ней и даже форсировать ее знакомство с самцами, - рассказали в зоосаде «Приамурский имени В.П. Сысоева.

Чтобы увидеть птенца, посетителям зоосада придется терпеливо ждать. Гнездо орланов находится наверху, потому что у этих птиц принято вить гнезда в местах, куда человек не доберется. С годами птицы ремонтируют свои сооружения, да так усердно, что высота гнезд может достигать трех метров. Малыш появляется перед публикой редко и только в сопровождении мамы, которая рьяно оберегает своего малютку как от своих сородичей, так и от случайно залетевших воробьев и сорок.

У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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