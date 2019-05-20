У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец
В зоосаде под Хабаровском произошло событие, которого так долго ждали. Самка белого орлана по имени Сахалинша стала мамой первого рожденного в неволе птенца. Отцом замечательного малютки стал орлан по имени Мага.
- Питомица довольно долго выбирала себе пару. Надо учитывать, что нрав у этой пернатой оказался весьма крутой. Чтобы рождение птенца все-таки случилось, пришлось советоваться со специалистами из других зоопарков, наблюдать за ней и даже форсировать ее знакомство с самцами, - рассказали в зоосаде «Приамурский имени В.П. Сысоева.
Чтобы увидеть птенца, посетителям зоосада придется терпеливо ждать. Гнездо орланов находится наверху, потому что у этих птиц принято вить гнезда в местах, куда человек не доберется. С годами птицы ремонтируют свои сооружения, да так усердно, что высота гнезд может достигать трех метров. Малыш появляется перед публикой редко и только в сопровождении мамы, которая рьяно оберегает своего малютку как от своих сородичей, так и от случайно залетевших воробьев и сорок.
У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец.
ИСТОЧНИК KP.RU