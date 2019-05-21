СЕГОДНЯ 03:05 2019-05-21T03:05:26+03:00

Неудачной оказалась экономия на налогах для бизнесмена с Сахалина Фото: Иван ВИСЛОВ

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Руководитель коммерческой компании на Сахалине оказался подозреваемым в уголовном деле. Мужчину обвиняют в неуплате налогов, при этом, по предварительной информации, государству бизнесмен успел задолжать особо крупную сумму – более 21 миллиона рублей.

- Следствие полагает, что фигурант сознательно специально вносил в декларации заведомо ложные данные, подавал подготовленные документы в инспекцию и таким образом не доплачивал положенные суммы по налогу на добавленную стоимость. Предположительно, подозреваемый нарушал закон в период с 2013 по 2014 годы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В отношении руководителя фирмы уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации». На данный момент следователи проводят следственные действия с целью восстановить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU