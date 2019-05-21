2019-05-21T03:05:26+03:00
Происшествия

Неудачной оказалась экономия на налогах для бизнесмена с Сахалина

Мужчина недоплатил в казну больше 21 миллиона рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Неудачной оказалась экономия на налогах для бизнесмена с СахалинаНеудачной оказалась экономия на налогах для бизнесмена с СахалинаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Руководитель коммерческой компании на Сахалине оказался подозреваемым в уголовном деле. Мужчину обвиняют в неуплате налогов, при этом, по предварительной информации, государству бизнесмен успел задолжать особо крупную сумму – более 21 миллиона рублей.

- Следствие полагает, что фигурант сознательно специально вносил в декларации заведомо ложные данные, подавал подготовленные документы в инспекцию и таким образом не доплачивал положенные суммы по налогу на добавленную стоимость. Предположительно, подозреваемый нарушал закон в период с 2013 по 2014 годы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В отношении руководителя фирмы уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации». На данный момент следователи проводят следственные действия с целью восстановить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы в ЕАО нашли пропавшего на реке Тунгуска рыбака
Многодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенка
На «Кухню без границ» приедет с полсотни ведущих рестораторов Хабаровского края
Желание водить машину оказалось сильнее должника в Хабаровском крае
Пожилая хабаровчанка зашла в подъезд и попала под горячую руку грабителя
Хабаровчанин выскочил из машины и догнал налетчика, обидевшего студентку
Ливневые коллекторы в Хабаровске не справляются с потоками воды во время дождя
Молодежь Хабаровского края приглашают на творческую «Тавриду 5.0»
Погода в Хабаровске на 21 мая 2019 года: днем до +18 градусов, небольшой дождь
Хабаровчане опробовали электробус в действии
У орланов в зоосаде под Хабаровском появился первый птенец
Дошколята и воспитатели из детского сада в Биробиджане перепугались от запаха дыма
В Комсомольске речная навигация все-таки открылась