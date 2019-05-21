Многодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенка
Многодетная мать на Камчатке оказалась заложницей ситуации. Она хотела оформить выплаты на своего третьего ребенка, которому еще нет полутора лет. Однако в центре, где принимают документы, ей вернули заявление. Причиной такого решения чиновников стал акт из управляющей компании, что заявительница и ее супруг проживают и другие дети.
- Документ почему-то не устроил сотрудников центра. Они посчитали, что он не подтверждает совместное проживание на территории России ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним. Сложившуюся ситуацию расценили как нарушение прав многодетной матери, отказ чиновников посчитали незаконным и через суд добились назначения выплат, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40 процентов от среднего заработка за последние два года. С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в Вилючинске составляет три тысячи 277,45 рублей, за вторым и последующими детьми - шесть тысяч 554,89 рубля, а максимальный размер пособия по уходу — 26 тысяч 152 рубля 27 копеек.
ИСТОЧНИК KP.RU