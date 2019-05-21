2019-05-21T06:36:23+03:00
Общество

Многодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенка

Заявление на выплаты у женщины приняли только со второго раза и то с участием прокурора
Ольга КИВА
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Многодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенкаМногодетная мать на Камчатке чуть не осталась без пособия на ребенкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Многодетная мать на Камчатке оказалась заложницей ситуации. Она хотела оформить выплаты на своего третьего ребенка, которому еще нет полутора лет. Однако в центре, где принимают документы, ей вернули заявление. Причиной такого решения чиновников стал акт из управляющей компании, что заявительница и ее супруг проживают и другие дети.

- Документ почему-то не устроил сотрудников центра. Они посчитали, что он не подтверждает совместное проживание на территории России ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним. Сложившуюся ситуацию расценили как нарушение прав многодетной матери, отказ чиновников посчитали незаконным и через суд добились назначения выплат, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40 процентов от среднего заработка за последние два года. С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в Вилючинске составляет три тысячи 277,45 рублей, за вторым и последующими детьми - шесть тысяч 554,89 рубля, а максимальный размер пособия по уходу — 26 тысяч 152 рубля 27 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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