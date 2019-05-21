2019-05-21T06:22:26+03:00
Общество

На «Кухню без границ» приедет с полсотни ведущих рестораторов Хабаровского края

Участники фестиваля устроят соревнования по приготовлению национальных блюд
Ольга КИВА
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На «Кухню без границ» приедет с полсотни ведущих рестораторов Хабаровского краяНа «Кухню без границ» приедет с полсотни ведущих рестораторов Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае с 28 мая по 4 ноября пройдет самый вкусный фестиваль под названием «Кухня без границ». На это событие приедут около 50 ведущих рестораторов региона. Каждый из них покажет свое мастерство во время соревнований по приготовлению национальных блюд.

- Конкурс будет судить народное жюри, в составе которого зрители и специалисты в области общепита. Их задачей будет оценка качества приготовления блюд и их оформления, работы официантов, дизайна меню, передачи национального колорита. Изюминкой фестиваля также станет небольшой экскурс в традиции и обычаи культур разных народов, - рассказали в пресс-службе Хабаровского края.

Отметим, что фестиваль «Кухня без границ» внесли в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии. Это событие стало лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2016 и 2018 годах. Итоги мероприятия будут известны 4 ноября в День народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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