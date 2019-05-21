2019-05-21T12:12:10+03:00
Общество

На 18 миллионов рублей нерадивый работодатель в Хабаровске выдал задержанную зарплату

В общей сложности компания накопила долгов перед сотрудниками на 26 миллионов рублей
Ольга КИВА
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На 18 миллионов рублей нерадивый работодатель в Хабаровске выдал задержанную зарплатуНа 18 миллионов рублей нерадивый работодатель в Хабаровске выдал задержанную зарплатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске еще один беспечный работодатель попал на карандаш прокурора. Строительная организация задолжала своим сотрудникам деньги на общую сумму более 26 миллионов рублей. Это зарплата 210 человек за октябрь 2018 года, а также с января по март 2019 года.

- Руководителю организации внесли представление и обязали выплатить деньги. Однако нарушить выполни это требование частично – выдал зарплаты только на сумму больше 18 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении компании возбудили административное дело за невыплату зарплаты. По результатам разбирательства, юридическое лицо привлекли к ответственности и обязали заплатить 30 тысяч рублей. На данный момент полное погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия находится на контроле прокуратуры железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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